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  4. Экс-солистку «ВИА Гры» из-за пышных форм сравнили с Семенович

Экс-солистку «ВИА Гры» из-за пышных форм сравнили с Семенович

, 14:50 Фото 422

Татьяна Котова продемонстрировала идеальную фигуру в образе Кармен.

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Фото, видео: Instagram @kottova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» 34-летняя Татьяна Котова опубликовала в Instagram «горячий» снимок. На фотографии певица предстала в образе жгучей красотки Кармен. Звезда нарядилась в пышную красную юбку, черную кофточку с глубоким декольте, массивные золотые серьги-кольца и вставила цветок в длинные распущенные волосы.

«Если мы умеем быть одинокими, значит умеем любить!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @kottova

Татьяна Котова сопроводила сексуальный снимок длинным размышлением на тему взаимосвязи одиночества, и способности любить. Однако большинство поклонников совсем не обратили внимание на текст. Гораздо сильнее фанатов впечатлила идеальная фигура и «сочные» формы кумира. Подписчики поспешили одарить любимицу множеством восхищенных комментариев по поводу внешности.

«Грудь выпадает! Красиво!»

«Какие груди!..»

«Слушай, Котова, мне кажется, ты догоняешь Семенович по размерам груди!»

«У вас сексуальные ножки!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка «ВИА Гры» с танцами примерила новые наряды.

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