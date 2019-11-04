Тигр напал на охотника в Приморье

Тигр напал на мужчину в охотхозяйстве Приморья недалеко от села Кроуновка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

В ведомстве заявили, что охотнику удалось спугнуть зверя несколькими выстрелами в воздух и остаться в живых. Однако травм избежать не удалось, пострадавший госпитализирован.

Разрешение у мужчины на охоту в данном месте, а также на оружие, было. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры, как в китайском цирке тигр выскочил прямо на кричащих детей.