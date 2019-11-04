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  4. Тигр напал на охотника в Приморье

Тигр напал на охотника в Приморье

, 12:42 29

Мужчина смог спастись, выстрелив несколько раз в воздух.

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/T. Muth, via www.imago-i

Тигр напал на мужчину в охотхозяйстве Приморья недалеко от села Кроуновка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

В ведомстве заявили, что охотнику удалось спугнуть зверя несколькими выстрелами в воздух и остаться в живых. Однако травм избежать не удалось, пострадавший госпитализирован.

Разрешение у мужчины на охоту в данном месте, а также на оружие, было. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры, как в китайском цирке тигр выскочил прямо на кричащих детей.

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