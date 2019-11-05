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  4. В Минобороны намерены вернуть понятие «военная тайна»

В Минобороны намерены вернуть понятие «военная тайна»

, 7:43 Эфирная новость 39

К военной тайне будет относиться информация о дислокации войск, наименование и структура воинских частей, данные о вооружении и численности войск, а также о внутренней обстановке в частях.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

В российское законодательство вернут понятие «военная тайна». Поправки уже разрабатывают в Минобороны. Планируется, что секретной будет считаться любая информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск.

В ближайшее время специалистам предстоит уточнить перечень сведений. Сейчас в России действует закон «О гостайне», однако, по мнению экспертов, он не в полной мере учитывает именно армейскую специфику.

Новый законопроект позволит конкретизировать преступления в этой сфере. А виновных в разглашении военной тайны, будет проще привлечь к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что селфи в российской армии может попасть под запрет. Военным хотят запретить выкладывать в интернет фото и видео со службы, а также вообще пользоваться социальными сетями.

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