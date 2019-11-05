В Минобороны намерены вернуть понятие «военная тайна»

В российское законодательство вернут понятие «военная тайна». Поправки уже разрабатывают в Минобороны. Планируется, что секретной будет считаться любая информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск.

В ближайшее время специалистам предстоит уточнить перечень сведений. Сейчас в России действует закон «О гостайне», однако, по мнению экспертов, он не в полной мере учитывает именно армейскую специфику.

Новый законопроект позволит конкретизировать преступления в этой сфере. А виновных в разглашении военной тайны, будет проще привлечь к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что селфи в российской армии может попасть под запрет. Военным хотят запретить выкладывать в интернет фото и видео со службы, а также вообще пользоваться социальными сетями.