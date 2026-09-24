Армия России ударила по телекоммуникационным центрам и объектам ВПК Украины

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Пораженные цели находились в Киеве и Одесской области.

Что атаковала российская армия в ночь на 24 сентября

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Армия России ночью поразила на территории Украины объекты, работавшие в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонной промышленности Незалежной, а также по телекоммуникационным и логистическим центрам. Пораженные цели находились в Киеве и Одесской области.

Также ВС РФ атаковала морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Для удара по этим объектам наши бойцы использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска поразили два дата-центра в Киеве, которые использовались в интересах Министерства обороны и специальных служб Украины.

Один из объектов входил в число ключевых узлов обмена интернет-трафиком украинского военного ведомства. А второй — обеспечивал обработку и передачу информации.

Также наши военные ударили по двум логистическим центрам в Одессе и Ильичевске. Там хранились и распределялись военные грузы, которые поступили на Украину из европейских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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