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  4. «Жизнь сверхактивная»: чем Юлия Михалкова занимается после «Уральских пельменей»

«Жизнь сверхактивная»: чем Юлия Михалкова занимается после «Уральских пельменей»

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Актриса много времени посвящает подготовке собственных разноплановых проектов.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Стало известно, чем занимается звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова после того, как покинула проект. Своими планами и текущими делами артистка поделилась с журналисткой издания «7дней», которую случайно встретила в спортзале.

В спонтанной беседе с представительницей прессы Михалкова призналась: в проекте «пельменей» она «достигла потолка». Девушка поблагодарила своих бывших коллег по команде за проведенные вместе годы, но теперь, уверена Юлия, для нее настало время собственных проектов. И их у нее более чем достаточно.

«Жизнь у меня сверхактивная: готовлю собственное шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу, монтирую острый проект в интернете», — сообщила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Михалкова раскрыла секрет актерского мастерства.

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