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  4. Видео: в США спасли мужчину, упавшего на рельсы перед поездом

Видео: в США спасли мужчину, упавшего на рельсы перед поездом

, 9:11 Видео 59

Работник калифорнийской подземки спас пассажира от неминуемой смерти.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people, AP

Пассажира калифорнийской подземки чудом вытащили практически из-под колес поезда, сообщило международное информационное агентство Associated Press. Инцидент произошел 3 ноября в Окленде на станции метро «Колизей».

На записи с камеры наблюдения видно, как шатающийся человек зашел за ограничительную линию и свалился на пути перед прибытием электровоза. Он быстро встал и подбежал к краю платформы. Однако выбраться самостоятельно не мог. В полуметре от приближающегося поезда его моментально схватил и вытащил сотрудник подземки.

Героем оказался начальник транспортного отдела Джон О’Коннор. В тот вечер он помогал контролировать толпу на станции после футбольного матча. Супервайзер следил, чтобы пассажиры держались подальше от желтой полосы безопасности. И сразу среагировал, когда один из них оказался на путях.

«Я увидел его, увидел приближающиеся огни. Тогда я не подумал, что он собирается сделать это (попасть под поезд специально — Прим. ред.). Поэтому просто схватил и вытянул его. Я понял, что ему не выбраться, и мне нужно что-то сделать. Времени раздумывать не было. На тот момент мне даже показалось, что время замедлилось. Хотелось бы думать, что кто-нибудь на моем месте в тот момент поступил бы так же. Думаю, бог по какой-то причине поставил меня туда», — рассказал позже О’Коннор.

Пассажиры назвали спасителя героем. Сам работник метро утверждает, что всего лишь выполнял свою работу.

«После случившего он (потерпевший — Прим. ред.) мог идти домой. Он оказался молодым человеком. У него впереди вся жизнь. Жизнь — штука драгоценная. Каждый из нас может оказаться в подобной ситуации. Никто не знает, что с нами может случиться однажды», — добавил супервайзер.

Как стало известно, пассажир прошел медицинское обследование. Серьезных травм он не получил.

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