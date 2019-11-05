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Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения

, 12:56 Фото 1 403

Телеведущей и светской львице сегодня исполняется 38 лет.

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Фото, видео: Instagram @konbog75

Константин Богомолов трогательно поздравил с днем рождения свою супругу Ксению Собчак. Телеведущей и светской львице сегодня исполняется 38 лет. На своей странице в Instagram режиссер опубликовал два нежных снимка, на которых Ксения позирует в свободном белом платье и босиком на краешке бассейна.

«Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С Днем Рождения», — написал Богомолов.

Instagram @konbog75

К поздравлениям присоединились топ-модель и галерист Полина Аскери, певица Глюкоза, известный ювелир Яна Расковалова и десятки простых пользователей.

«Какое классное поздравления! Коротко и красиво!»

«Константин, она с вами сияет от счастья и очень, очень похорошела! Дай бог, чтобы так было всегда!»

«Это ее лучшие фото. С рождением легенду»

«За вашей историей наблюдать — удовольствие! Две сильные личности и так трогательно! С днем рождения!» — пишут комментаторы.

И, наконец отозвалась и сама именинница.

«Спасибо, мое солнце!» — написала Ксения.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась, что опасается реакции мужа на ее поцелуи с актером Филиппом Янковским.

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