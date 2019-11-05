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  4. «Убьет или разведется»: Собчак боится реакции мужа на поцелуй с Янковским

«Убьет или разведется»: Собчак боится реакции мужа на поцелуй с Янковским

, 6:23 284

Известная телеведущая, недавно вышедшая замуж, несколько часов целовалась с другим мужчиной на съемках фильма.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Ксения Собчак рассказала, как 12 часов подряд целовалась с актером Филиппом Янковским. Теперь теледива опасается реакции нового мужа — Константина Богомолова.

Такой близкий и длительный контакт потребовался ради искусства — Ксения снимается в новой картине «Номер один». По сюжету, героиня Собчак разводится с мужем и распродает имущество на аукционе. Во время торгов она встречает своего первого мужа — героя Янковского. Неожиданно героиня решает поцеловать бывшего возлюбленного. Эту сцену пришлось снимать целый съемочный день — 12 часов. Собчак уверена: когда картина наконец-то выйдет в прокат, ее супруг отреагирует бурно.

«Наверное, убьет меня или разведется», — сказала Ксения журналу «Hello!».

Собчак объясняет: Богомолов как режиссер придерживается концепции «сухого и лаконичного существования в кадре», поэтому наверняка не одобрит всего, что происходит в снимающейся ленте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Лена Миро назвала Ксению Собчак и Максима Виторгана нерадивыми родителями.

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