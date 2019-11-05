Ольга Орлова пленила поклонников снимком в купальнике

Ведущая скандальной телестройки Ольга Орлова собрала массу комплиментов в Instagram после публикации очередного фото из Дубая. Экс-солистка «Блестящих» снялась в купальнике, стоя в водах Персидского залива, рядом со знаменитым отелем в виде паруса Burj Al Arab Jumeirah (Бурдж-эль-Араб, в буквальном переводе «Арабская башня»). К слову, неделей ранее забавное фото оттуда же сделала супруга Гарика Мартиросяна, неподражаемая Жанна Левина.
Фанаты отметили, что 41-летняя Орлова обладает роскошной фигурой и в кадре смотрится как юная девушка. Кто-то из фолловеров сравнил звезду со статуэткой, кто-то с Русалочкой. Актриса Эвелина Бледанс написала под постом, что захотела ведущую «Дома-2», хотя тягу к женскому полу прежде не проявляла. На вопрос одной из подписчиц, как ей удается так великолепно выглядеть, Ольга пошутила, что пьет кровь юных девственников.
«Я женюсь на ней»!
«Как можно так „суперски“ выглядеть? Как? Оля, вы — огонь!»
«Фигурка как у 18-летней девочки!» — отметили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова развеяла миф о разладе с Бородиной из-за романа с ее мужем.