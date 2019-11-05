Ольга Орлова пленила поклонников снимком в купальнике

Ведущая скандальной телестройки Ольга Орлова собрала массу комплиментов в Instagram после публикации очередного фото из Дубая. Экс-солистка «Блестящих» снялась в купальнике, стоя в водах Персидского залива, рядом со знаменитым отелем в виде паруса Burj Al Arab Jumeirah (Бурдж-эль-Араб, в буквальном переводе «Арабская башня»). К слову, неделей ранее забавное фото оттуда же сделала супруга Гарика Мартиросяна, неподражаемая Жанна Левина.

Фанаты отметили, что 41-летняя Орлова обладает роскошной фигурой и в кадре смотрится как юная девушка. Кто-то из фолловеров сравнил звезду со статуэткой, кто-то с Русалочкой. Актриса Эвелина Бледанс написала под постом, что захотела ведущую «Дома-2», хотя тягу к женскому полу прежде не проявляла. На вопрос одной из подписчиц, как ей удается так великолепно выглядеть, Ольга пошутила, что пьет кровь юных девственников.

Instagram @olgaorlova1311

«Я женюсь на ней»!

«Как можно так „суперски“ выглядеть? Как? Оля, вы — огонь!»

«Фигурка как у 18-летней девочки!» — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова развеяла миф о разладе с Бородиной из-за романа с ее мужем.