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  4. «Анапа-2070?»: жена Гарика Мартиросяна в Дубае изобразила сочинскую продавщицу

«Анапа-2070?»: жена Гарика Мартиросяна в Дубае изобразила сочинскую продавщицу

, 9:44 Фото 1 242

Жанна Левина появилась с надувным арбузом у элитного отеля в ОАЭ. Поклонники оценили юмор писательницы.

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Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга комика Гарика Мартиросяна рассмешила поклонников фотографией из Объединенных Арабских Эмиратов. Жанна Левина разместила в Instagram снимок, на котором стоит на фоне элитного отеля в виде паруса Burj Al Arab Jumeirah (Бурдж-эль-Араб, в буквальном переводе «Арабская башня»). Писательница позирует в цветастом летнем платье с надувным арбузом в руках. Она как бы предлагает отведать плод окружающим, подобно типичной продавщице закусок на пляже из Сочи — родного города Жанны.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Жена юмориста давно известна пользователям соцсети своими шутками. Путешественница часто выкладывает на своей странице забавные фото с заграничных поездок. Кадр с «арбузом» вызвал у фолловеров знакомые ассоциации и пришелся по нраву.

«Семечки, кукуруза, пахлава»;

«Кто-то чурчхелу продает на пляже, кто-то арбуз»;

«Все понятно и классно. Обожаю ваше чувство юмора», — поддержали любимицу подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Мартиросяна запутала фанатов новым смешным фото.

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