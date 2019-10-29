«Анапа-2070?»: жена Гарика Мартиросяна в Дубае изобразила сочинскую продавщицу

Супруга комика Гарика Мартиросяна рассмешила поклонников фотографией из Объединенных Арабских Эмиратов. Жанна Левина разместила в Instagram снимок, на котором стоит на фоне элитного отеля в виде паруса Burj Al Arab Jumeirah (Бурдж-эль-Араб, в буквальном переводе «Арабская башня»). Писательница позирует в цветастом летнем платье с надувным арбузом в руках. Она как бы предлагает отведать плод окружающим, подобно типичной продавщице закусок на пляже из Сочи — родного города Жанны.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Жена юмориста давно известна пользователям соцсети своими шутками. Путешественница часто выкладывает на своей странице забавные фото с заграничных поездок. Кадр с «арбузом» вызвал у фолловеров знакомые ассоциации и пришелся по нраву.

«Семечки, кукуруза, пахлава»;

«Кто-то чурчхелу продает на пляже, кто-то арбуз»;

«Все понятно и классно. Обожаю ваше чувство юмора», — поддержали любимицу подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Мартиросяна запутала фанатов новым смешным фото.