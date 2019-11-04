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  4. Ольга Орлова развеяла миф о разладе с Ксенией Бородиной из-за романа с ее мужем

Ольга Орлова развеяла миф о разладе с Ксенией Бородиной из-за романа с ее мужем

, 2:43 Фото 30

Певица и ведущая «Дома-2» обвинила журналистов в придумывании небылиц и посоветовала им «погуглить», что такое совесть.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова разразилась в Instagram гневным постом в ответ на публикацию о ее ссоре с коллегой Ксенией Бородиной. По словам звезды «Дома-2», каждое утро она начинает с чтения разного рода сомнительной или откровенно лживой информации о себе. В оригинале она назвала это емким непечатным словом. Однако одна из свежих публикаций вывела ее из равновесия.

Знаменитость приложила к посту скриншоты текста одной интернет-публикаций. В ней намекается на то, что Орлова якобы закрутила роман с мужем Бородиной и призналась той на вечеринке, что беременна от него. Лучшие подруги разругались в пух и прах, пишет издание и утверждает, что отбивать женатых мужчин женщине не в новинку. В ответ на «утку» в СМИ знаменитость отреагировала вполне конкретно.

Instagram @olgaorlova1311

«Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами! Перестаньте фантазировать и делать свою „левую кассу“ на этих темах! Желаю авторам этой чуши „погуглить“, что такое совесть. Желаю читателям не вестись на этот бред. А себе желаю научиться, наконец, не принимать эту писанину близко к сердцу и перестать расстраиваться», — заявила Орлова.

Постскриптум Ольга написала обращение к соведущей телестройки, что любит ее и ждет возвращения Ксении с отдыха. Бородина в ответ шутливо назвала коллегу в комментариях разлучницей.

Ранее 5-tv.ru писал, Ольга Орлова снялась в постели с собаками.

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