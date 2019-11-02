Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве

Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Новой Москве. Исполнительница предполагает, что злоумышленники проникли в жилище через окно.

По предварительной информации, 70-летняя Екатерина Шаврина лишилась 140 тысяч рублей, ювелирных украшений и двух восьми каратных изумрудов. Певицы в этот момент дома не было, она была на открытии музыкального фестиваля в Белоруссии.

По словам потерпевшей, воры могли попасть в квартиру через окно. Когда певица вернулась домой, оно было открытым. Екатерина Шаврина поделилась — в комнатах царил жуткий беспорядок, все было перевернуто вверх дном, пишет KP.RU.

В настоящий момент на месте преступления в одной из многоэтажек ЖК «Изумрудный» в Троицком районе Москвы работают правоохранители. Исполнительница уже написала заявление о краже в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Екатерина Шаврина в шоке от слухов про свою госпитализацию.