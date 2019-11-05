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«Эсэсовцы» заступили в караул у братской могилы красноармейцев под Киевом

, 19:24 Видео 30

«Любители» истории устроили реконструкцию по случаю 76-й годовщины освобождения села Ворзель.

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Фото, видео: Facebook / d.zaborin, Twitter @dnrpress

В украинском поселке Ворзель под Киевом, прямо возле братской могилы, в которой упокоены 47 бойцов Советской армии, прошла «реконструкция» с участием ряженых в форму СС «любителей» истории.

На кадрах очевидцев видно, что по одну сторону от монумента выстроились в соответствующем обмундировании «нацисты», топтавшие эту землю, убивавшие местных жителей и угонявших многих в плен. Напротив них расположилась колонна «красноармейцев».

Таким образом, вероятно, свидомые украинцы решили отметить 76-ю годовщину освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, но судя по всему, для потомков спасенных местных жителей это событие праздником не стало.

Комментарии посмотревших видео в сети наполнены гневом.

«Тут уже только карательная психиатрия поможет. Это какой-то параллельный мир», — написал один.

«В голове не укладывается, как это возможно?» — возмущается другой.

«Они считают это стебом? Но за все нужно отвечать», — негодует третий.

В боях за освобождение села Ворзель в 1943 году погибли 47 бойцов Красной Армии. Кроме того, активное сопротивление фашистам оказывали подростки, объединившиеся в партизанский отряд.

Как рассказывал 5-tv.ru, в июле на Украине с почестями захоронили бойцов дивизии СС.

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