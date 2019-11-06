Роспотребнадзор проверяет столовую, где отравились десятки сотрудников «Ленты»

В Петербурге очередное массовое отравление работников торговли. На этот раз под удар попал центральный офис гипермаркетов «Лента». С симптомами кишечной инфекции к медикам обратились больше 70 сотрудников, 29 из них госпитализировали. Все пострадавшие посещали корпоративную столовую.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили там многочисленные нарушения — от несоблюдения температурного режима до отсутствия медкнижек у работников. Из заведения изъяли 200 килограммов просроченных или немаркированных продуктов. Что именно стало причиной массового отравления, станет известно через несколько дней, когда в лаборатории проведут все необходимые исследования.

«Отобраны пробы, обследованы заболевшие и обследован персонал предприятия общественного питания. В настоящее время все находится в работе. Были отобраны смывы с объектов внешней среды, была отобрана сырьевая продукция, была отобрана вода», — заявила исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Столовая «Ленты» временно закрыта. Роспотребнадзор направит в суд материалы дела об административном правонарушении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по меньшей мере 30 юных футболистов отравились едой в Казани.