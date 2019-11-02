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  4. Более 30 юных футболистов отравились едой в Казани

Более 30 юных футболистов отравились едой в Казани

, 10:06 68

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Роман Шамсутдинов

По меньшей мере 30 детей почувствовали недомогание после питания в отеле Казани. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого происшествия, указано на сайте ведомства.

Признаки отравления были выявлены у 31 ребенка в возрасте от шести до десяти лет. Шестерых из них госпитализировали.

Предварительно, все пострадавшие ели в ресторане отеля.

Дети приехали в столицу Татарстана на футбольный турнир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор начал проверку после отравления артистов Мариинки в Москве. Помощь врачей понадобилась 13 артистам, их увезли после концерта с признаками токсикоинфекции. После репетиции в гримерки доставили еду, заказанную по интернету в одной из известных столичных фирм. Им привезли ланч-боксы на 200 человек, через час началось представление.

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