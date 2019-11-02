Более 30 юных футболистов отравились едой в Казани

По меньшей мере 30 детей почувствовали недомогание после питания в отеле Казани. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого происшествия, указано на сайте ведомства.
Признаки отравления были выявлены у 31 ребенка в возрасте от шести до десяти лет. Шестерых из них госпитализировали.
Предварительно, все пострадавшие ели в ресторане отеля.
Дети приехали в столицу Татарстана на футбольный турнир.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор начал проверку после отравления артистов Мариинки в Москве. Помощь врачей понадобилась 13