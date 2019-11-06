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  4. «Ужасные люди»: Волкер процитировал слова Трампа об украинских чиновниках

«Ужасные люди»: Волкер процитировал слова Трампа об украинских чиновниках

, 9:49 Эфирная новость 49

По словам экс-спецпредставителя США по Украине, глава Белого дома изначально был настроен скептически по отношению к Владимиру Зеленскому.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Бороться с коррупцией Киев не собирается. Такое заявление сделал экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на закрытом заседании Палаты представителей Конгресса. Слушания были связаны с процедурой импичмента Дональда Трампа.

По словам Волкера, американский президент изначально был настроен скептически по отношению к Владимиру Зеленскому и его желанию проводить обещанные реформы.

Дипломат процитировал и другие слова Трампа. Якобы, все чиновники в Незалежной — «коррумпированы» и являются «ужасными людьми».

Впрочем, такой взгляд из Вашингтона евро-атлантическим стремлениям Киева, судя по всему, не помеха. Зеленский распорядился в срочном порядке — до конца декабря — внедрить в армии новую объединенную систему руководства и управления, которая бы отвечала стандартам НАТО. В США этот шаг пока никак не комментируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Washington Post рассказала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине.

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