«Ужасные люди»: Волкер процитировал слова Трампа об украинских чиновниках

Бороться с коррупцией Киев не собирается. Такое заявление сделал экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на закрытом заседании Палаты представителей Конгресса. Слушания были связаны с процедурой импичмента Дональда Трампа.

По словам Волкера, американский президент изначально был настроен скептически по отношению к Владимиру Зеленскому и его желанию проводить обещанные реформы.

Дипломат процитировал и другие слова Трампа. Якобы, все чиновники в Незалежной — «коррумпированы» и являются «ужасными людьми».

Впрочем, такой взгляд из Вашингтона евро-атлантическим стремлениям Киева, судя по всему, не помеха. Зеленский распорядился в срочном порядке — до конца декабря — внедрить в армии новую объединенную систему руководства и управления, которая бы отвечала стандартам НАТО. В США этот шаг пока никак не комментируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Washington Post рассказала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине.