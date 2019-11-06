76-я годовщина освобождения Киева от фашистов отмечается тихо и не официально

Для Киева сегодня важная историческая дата — день освобождения столицы Украины от фашистских оккупантов. 6 ноября 1943 года — город вздохнул свободно. Еще живы участники тех сражений — те, кто когда-то шел в одном строю, сейчас сами оказались врагами.

Эту дату власти страны не будут отмечать официально. Памятник героя-освободителя, командующего войсками 1-го Украинского фронта Николаю Ватутину приходится спасать уже от агрессии неонацистов. На Украине — теперь новые герои.

Осенью 1943 года, когда Красная Армия подошла к Киеву, она уже научилась воевать, избегая бессмысленных лобовых атак. Захват сразу нескольких плацдармов на правом берегу Днепра, концентрация на них крупных сил, скрытная переброска войск с одного участка фронта на другой и внезапные удары — такой вошла в историю Киевская наступательная операция. Успех ей обеспечил рейд 3-й гвардейской танковой армии в тыл противника. После того как наши танки перерезали шоссе Киев-Житомир, немцы, опасаясь полного окружения стали выводить войска из города.

6 ноября советские солдаты уже шли по разрушенному Крещатику. Киев был полностью освобожден. Безвозвратные потери Красной Армии в этой операции составили меньше одного процента от численности задействованной группировки. Но цифры все равно огромные: при освобождении Киева погибли шесть с половиной тысяч солдат.

Мы дозвонились до одного из киевских ветеранов, освобождавших столицу Украины. Сергей Якушенко раньше каждый год 6 ноября встречался со школьниками. После Майдана, на торжественные мероприятия его не зовут.

«Словами премьер-министра было объявлено, что Красная Армия сначала оккупировала Украину, потом оккупировала Германия. Раскатали все имена, улицы, которые были Ватутина там, Жукова и так далее, все это выбросили», — говорит ветеран.

«Как вы работаете сейчас с молодежью?» — спрашиваем мы.

«А как я приду, и буду рассказывать, как я оккупировал свою семью?!» — недоумевает ветеран Сергей Петрович.

Новейшая история Украины провозглашает Ватутина и Красную Армию, освободившую Киев от фашистов — оккупантами. А коллаборционистов из УПА, от рук которых погиб Ватутин и тысячи мирных жителей в Бабьем Яру — настоящими освободителями.

Валентин Трушнин передает из Киева.

Накануне полный сюрреализм произошел в пригороде Киева. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в рамках памятных мероприятий в честь 76-й годовщины освобождения Киева и его окрестностей от немецко-фашистских захватчиков украинцы в форме Вермахта заступили в караул у братской могилы красноармейцев.