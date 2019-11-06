Экс-супруга Джонни Деппа хочет выиграть суд против актера при помощи его медкарты

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа — актриса Эмбер Херд — добилась доступа к медицинской карте голливудской звезды. Такой запрос 33-летняя артистка сделала в рамках судебного процесса, который длится уже два года.

При помощи заключения психиатра Деппа Херд намерена доказать, что актер серьезно болен. По словам актрисы, ее супруг иногда вел себя неадекватно, и дело даже доходило до физического насилия. При этом на публике он продолжал быть дружелюбным и галантным.

«Для всех он самый милый парень на свете, но ситуация кардинально менялась за закрытыми дверями», — сказала Эмбер изданию The Blast.

Бывший возлюбленный, утверждает актриса, злоупотреблял алкоголем и не отказывал себе в легких наркотиках, что только усугубляло его нестабильность. Из-за употребления спиртного и дурманящих веществ он может страдать провалами в памяти и не помнить эпизодов, в которых перегнул папку, уверена экс-пассия Джонни Деппа.

«Если я права и алкоголь сильно воздействовал на его и без того расшатанную психику, то вполне возможно, что он многое забыл. Мне была необходима эта медицинская карточка, чтобы разобраться в ситуации и ускорить судебное разбирательство», — рассказывает Херд.

В браке пара пробыла всего 15 месяцев, официальный развод бывшие возлюбленные получили в 2017 году — с тех пор между актерами длится судебное разбирательство. Депп заявил, что в 2015 году, будучи его законной супругой, Эмбер швырнула в него стеклянной бутылкой, которая травмировала ему палец. Также, по словам Джонни, женщина затушила сигарету об его лицо. Херд, в свою очередь, высказала подозрения в подкупе Деппом ключевых свидетелей по делу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экстрасенсы заявили о том, что у экс-жены Джонни Деппа «маниакальное стремление к наживе».