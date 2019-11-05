Экстрасенс: у экс-жены Джонни Деппа «маниакальное стремление к наживе»

Джонни Депп и Эмбер Херд прожили в браке чуть больше года. Зато судебная тяжба между ними длится уже около двух лет. Сразу после расставания актер выплатил супруге что-то вроде отступных в семь миллионов долларов. Бывшая жена отдала эти деньги на благотворительность и обвинила избранника в домашнем насилии. Депп подал на экс-благоверную в суд и потребовал 50 миллионов долларов за клевету, пишет WomanHit.

Экстрасенс Наталья Копнева рассказала о причинах стойкого желания Эмбер Херд нажиться на состоянии Джонни Деппа любой ценой, а также о том, чем закончится противостояние экс-возлюбленных.

«Это ей повышает адреналин. Она человек, который из всего хочет извлечь прибыль. Можно сказать, что у нее маниакальное стремление к наживе. Она мысленно уже считает деньги, которые сможет получить после всего этого процесса», — утверждает ясновидящая.

По словам Натальи Копневой, Эмбер Херд перестанет заниматься судебным процессом против бывшего супруга примерно через полгода.

«Если предположить, что эта ситуация затянется, Эмбер по-любому останется в минусе. Поэтому ею будет принято решение уйти с поля битвы», — подвела итог экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что папарацци сняли дочь Джонни Деппа в объятьях бойфренда на яхте.