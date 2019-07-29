Опубликовано шокирующее фото раненого Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд

В сети появилось шокирующее фото голливудской звезды Джонни Деппа. На снимке актер лежит на носилках с травмированным пальцем и ожогом на щеке якобы после драки со своей сейчас уже бывшей женой Эмбер Херд в 2015 году, сообщает The Blast.

По информации издания, Джонни Депп обнародовал новые подробности печально известной потасовки с супругой, которая произошла в их доме в Австралии. Скандал начался после обсуждения Эмбер Херд условий брачного контракта с адвокатами. По словам актера, женщина была в ярости.

Instagram @redcarpetmood

Пока она говорила по телефону, Депп потихоньку спустился в бар на первом этаже и решил выпить водки. Жена последовала за ним и начала осыпать его ругательствами. После того как актер опрокинул рюмку, Херд бросила в него бутылкой, но промахнулась. Когда Джонни Депп выпил вторую стопку, супруга запустила в него второй емкостью и травмировала ему палец на правой руке.

Финальным аккордом разборок семейных разборок стала сигарета, которую Эмбер Херд якобы затушила о щеку голливудской звезды.

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Последствия скандального развода Джонни Депп разгребает до сих пор. Тогда бывшая жена предъявила актеру обвинения в домашнем насилии, а он, в свою очередь, пытался уличить ее в клевете. Теперь Депп намерен доказать, что сам стал жертвой и отсудить у Херд кругленькую сумму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург и рассказала о женственности.