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  4. Последняя группа белух из «китовой тюрьмы» готовится к транспортировке на волю

Последняя группа белух из «китовой тюрьмы» готовится к транспортировке на волю

, 11:40 Эфирная новость 35

Накануне операцию пришлось прервать из-за сильного шторма. Но сейчас, по словам специалистов, ничто не мешает отвезти пол сотни животных в бухту Успения в Японском море.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

В Приморье этим утром возобновили погрузку последней группы белух из так называемой «китовой тюрьмы».

Накануне операцию пришлось прервать из-за сильного шторма. Но сейчас, по словам специалистов, ничто не мешает отвезти пол сотни животных в бухту Успения в Японском море. Там их выпустят на волю. Сейчас они находятся в специальном вольере. Животных по очереди поднимают с помощью грузового крана и опускают в небольшие бассейны, которые установлены на палубах. За всем внимательно следят ветеринары и международные наблюдатели.

«Природоохрана, Росрыболовство и лично Владимир Путин содействуют освобождению китов и помогают животным освоиться в дикой природе. Весь мир переживает за них и их дальнейшую судьбу», — рассказывает ученый-эколог Майл Бейли.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, первую группу косаток и белух выпустили в море еще летом после того, как природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

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