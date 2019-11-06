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  4. Жители Иркутской области возмущены издевательствами над медведем — видео

Жители Иркутской области возмущены издевательствами над медведем — видео

, 12:49 Видео 64

Видео плачущего животного, которого заставляют показывать разные трюки, опубликовано в соцсетях.

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Фото, видео: YouTube / АНО "Центр Гражданского Содействия"

Жители города Усть-Кут Иркутской области возмущены условиями содержания медведя в так называемом передвижном цирке. Кадры издевательств над животным, которому зимой полагается спать, опубликованы в соцсетях.

Как пишет местный интернет-портал «Усть-Кут24», вся звериная труппа заезжего цирка состоит из гималайского медвежонка-подростка и дикобраза. Публике предлагается за деньги сфотографироваться с ними или сняться на видео. На одной из таких записей — трое маленьких детей стоят в опасной близости от животного, которого без намордника на поводке держит владелица. Женщина заставляет плачущего мишку вставать на задние лапы и демонстрировать трюки. Мужской голос за кадром подбадривает малышей, предлагая им подойти поближе к явно недовольному происходящим хищнику.

Издание намеревается обратиться с жалобой на жестокое обращение с животными в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о брошенном медвежонке, найденном в полуразрушенном бесхозном здании в Мурманской области.

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