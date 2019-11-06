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  4. Племянник Бари Алибасова сыграет главную роль «Брате-3» Стаса Барецкого

Племянник Бари Алибасова сыграет главную роль «Брате-3» Стаса Барецкого

, 13:21 Фото 61

Сам Бари Каримович и его сын тоже получили роли в картине.

Фото: PR-директор Стаса Барецкого и фильма «Брат-3»

Племянник Бари Алибасова Рудольф Назаров сыграет главную роль в фильме «Брат-3», о создании которого объявил эпатажный шоумен Стас Барецкий.

Как сообщил продюсер и PR-директор фильма Вадим Горжанкин, молодому человеку 24 года, он учится в ижевском филиале государственного университета юстиции, а до 18 лет серьезно играл в хоккей. Кроме того, Назаров увлекается музыкой и будет исполнять в фильме собственные произведения в стиле хип-хоп.

Появятся в картине и оба Бари Алибасовых. Сын создателя группы «На-На» сыграет сутенера, а сам Бари Каримович будет изображать сам себя — его персонаж именуется «главный продюсер России».

По словам Горжанкина, артистам придется заплатить за участие в «Брате-3»: от пяти миллионов рублей за главные роли, от двух с половиной — за роли второго плана и от 500 тысяч — за участие в эпизоде.

Премьера картины запланирована на 2020 год. Ранее сообщалось, что будет сделано несколько версий фильма, одна телевизионная, вторая — «с сексом матом и отрубанием голов». Последнюю режиссер пообещал разместить «на каждом порно сайте».

5-tv.ru рассказывал также, что поклонники Сергея Бодрова-младшего направили в Министерство культуры сразу две петиции с требованием запретить съемки фильма «Брат-3».

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