Эрдоган подтвердил задержание жены экс-лидера ИГ* аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали супругу экс-лидера ИГ* Аль-Багдади. Об этом 6 ноября сообщил президент Республики Реджеп Эрдоган.

По словам турецкого лидера, женщина была задержана накануне вместе с сестрой террориста № 1, однако общественности известно об этом стало только сегодня.

«Мы поймали леди Багдади. Говорю об этом сейчас впервые. Мы сразу поймали его жену, просто не поднимали шум вокруг этого. Тогда же мы поймали его сестру и зятя», — сказал Эрдоган, выступая перед прессой.

Старшую сестру аль-Багдади — Расмию Авад — задержали в понедельник. Предполагается, что 65-летняя женщина может быть связана с возглавляемой братом организацией. Американская сторона несколько дней назад уже заявила о ликвидации самого аль-Багдади — президент США Дональд Трамп даже предъявил публике портрет собаки, которая якобы пострадала в ходе операции.

Однако в России информацию о ликвидации не подтверждают. Как сообщал ранее 5-tv.ru, генетического материала, который бы не дал усомниться в проведении успешной спецоперации, в распоряжение РФ не поступало. Вашингтон между тем делал заявление о том, что останки аль-Багдади якобы были сброшены в море.

* — запрещена в РФ.