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Анджелина Джоли призналась в зависимости от Брэда Питта

, 19:30 107

Голливудская звезда рассказала, что вынуждена всюду «ездить за бывшим».

Фото: www.globallookpress.com / Paolo Pizzi

Громкий развод Анджелины Джоли и Брэда Питта прогремел на весь мир в 2016 году. Некогда влюбленная пара очень много времени и сил потратила на судебные тяжбы и взаимные обвинения. Казалось, что в 2019 году споры между экс-супругами закончились. Однако выяснилось — голливудская актриса не довольна зависимостью от бывшего мужа, пишет Harper's Bazaar.

«Я бы хотела пожить за границей и обязательно сделаю это, как только моим детям исполнится 18. Прямо сейчас я должна жить там, где живет их отец. Я вынуждена ездить за бывшим мужем», — поделилась кумир миллионов.

Анджелина Джоли мечтает пожить в Африке и построить на жарком континенте собственный дом. Однако из-за шестерых детей актриса не может уехать даже в длительное путешествие. Голливудская звезда ни за что не расстанется со своими малышами, потому что они вместе с ней прошли через многое.

«Мои дети помогли мне снова обрести истинное „я“ и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной», — сказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анджелина Джоли прикрытая вуалью появится на обложке модного журнала.

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