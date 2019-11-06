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  4. Фото: Анджелина Джоли прикрытая вуалью появится на обложке модного журнала

Фото: Анджелина Джоли прикрытая вуалью появится на обложке модного журнала

, 8:41 Фото 58

Глянцевое издание поступит в продажу уже в декабре.

Фото: Zuma\TASS

Анджелина Джоли полностью разделась для обложки модного журнала. Пикантный портрет актрисы украсит номер Harper’s Bazaar за декабрь 2019 года и январь 2020.

Превью грядущего номера появилось в официальном Instagram-аккаунте издания. На снимке Джоли позирует, встав в профиль к камере. Известная голливудская актриса прикрыла грудь руками, приобняв себя за плечи, а ее фигуру едва скрывает лишь белая полупрозрачная вуаль наподобие свадебной фаты.

 
 
 
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Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

Также у глянцевого журнала выйдет вторая обложка того же номера — снова с Джоли. На ней будет размещен снимок актрисы крупным планом. По фотографии нельзя сказать, есть ли на актрисе какая-то одежда на этот раз — в кадр попадают только обнаженные плечи звезды.

 
 
 
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Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок фильма «Вечные».

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