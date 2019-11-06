Фото: Анджелина Джоли прикрытая вуалью появится на обложке модного журнала

Анджелина Джоли полностью разделась для обложки модного журнала. Пикантный портрет актрисы украсит номер Harper’s Bazaar за декабрь 2019 года и январь 2020.

Превью грядущего номера появилось в официальном Instagram-аккаунте издания. На снимке Джоли позирует, встав в профиль к камере. Известная голливудская актриса прикрыла грудь руками, приобняв себя за плечи, а ее фигуру едва скрывает лишь белая полупрозрачная вуаль наподобие свадебной фаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 5 Ноя 2019 в 6:10 PST

Также у глянцевого журнала выйдет вторая обложка того же номера — снова с Джоли. На ней будет размещен снимок актрисы крупным планом. По фотографии нельзя сказать, есть ли на актрисе какая-то одежда на этот раз — в кадр попадают только обнаженные плечи звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 5 Ноя 2019 в 5:11 PST

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок фильма «Вечные».