Три несовершеннолетние девочки забеременели в детдоме в Челябинской области

Сразу три воспитанницы детского дома в Челябинской области заявили о своей беременности. Инцидент произошел в Чесменском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По информации KP.RU, стать матерью готовятся одна 17-летняя девушка и две 16-летних. Старшая уже зарегистрировала брак со своим избранником в ЗАГСе, две другие готовятся уйти жить в семьи к своим мужьям, отмечает издание.

Сотрудники Министерства социальных отношений сейчас направились в детдом с проверкой. Работники организации намерены проследить за воспитательной работой, проводимой в учреждении. Директору интернета уже выписан строгий выговор. В зависимости от результата проверки будет принято решение о ее дальнейшей работе в Чесменском центре помощи детям.

В соответствии с законодательством РФ половые отношения разрешены только с 18 лет. Вступление в интимную связь с несовершеннолетней карается тюремным сроком для мужчины. Исключение составляют только те случаи, когда отношения с девушкой, забеременевшей в возрасте 16 и более лет, заканчиваются браком. Речь идет о так называемом «возрасте согласия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники одесского приюта приставали к воспитанникам и унижали их.