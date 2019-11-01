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Сотрудники одесского приюта приставали к воспитанникам и унижали их

, 23:34 41

Как рассказала патрульный полицейский Зоя Мельник, сотрудники охраны и персонал приюта домогались к детям и применяли насилие.

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Воспитанники одесского городского приюта «Свитанок» стали все чаще сбегать из учреждения. По предварительной информации, причиной для бегства становились частые унижения, побои и домогательства со стороны сотрудников охраны и персонала. Об ужасах, творившихся в приюте, рассказала патрульный полицейский Зоя Мельник в беседе с украинским изданием Страна.ua.

По словам женщины, о беспорядках в детдоме она узнала от волонтера Лучезара Панфилова. Он сообщил, что правоохранители приезжали в приют по вызову работников учреждения и мучили детей. Якобы воспитатели вместе с охранниками совершали действия сексуального характера в отношении воспитанниц: как правило, приставали к ним по ночам. А один из них регулярно вступал в интимную связь с одной из девочек, причем, по данным источника, об этом знали как другие дети, так и сами воспитатели.

По словам одной из воспитанниц приюта, дети содержались в невыносимых условиях. В случае болезни их лечили только аспирином или ношпой, отбирали телефоны, а с друзьями разрешали общаться только через забор.

Исполняющая обязанности директора приюта Маргарита Пичугова прокомментировала данные факты. Женщина отметила, что в отношении воспитанников детдома насилие не применялось. По ее словам, дети бегут из учреждения из-за строгих дисциплинарных условий, которые они не могут выдержать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отчим зверски изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Ленобласти.

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