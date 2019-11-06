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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

, 19:06 Срочная новость 147

Алихан Осканов закрылся от правоохранительных органов за железной дверью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В Москве задержан подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. 

Как стало известно 5-tv.ru, Алихан Осканов 1966 года рождения закрылся от правоохранительных органов за железной дверью. После вскрытия он был задержан.

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