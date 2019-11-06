Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

В Москве задержан подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Как стало известно 5-tv.ru, Алихан Осканов 1966 года рождения закрылся от правоохранительных органов за железной дверью. После вскрытия он был задержан.
Сегодня, 19:06 Происшествия Срочная новость 147
Алихан Осканов закрылся от правоохранительных органов за железной дверью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
В Москве задержан подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Как стало известно 5-tv.ru, Алихан Осканов 1966 года рождения закрылся от правоохранительных органов за железной дверью. После вскрытия он был задержан.
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