Боевики ИГ* напали на заставу «Ишкобод» в Таджикистане в День Конституции

В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на заставу «Ишкобод» на границе с Узбекистаном. Боевики ИГ* выбрали государственный праздник День конституции, чтобы атаковать силовиков всего в 50-ти километрах от столицы.

Этой ночью 20 преступников в масках подъехали к части на автомобилях, успели захватить пять автоматов и обстреляли таджикских военных. Убили двоих — солдата-пограничника и милиционера. Атаку удалось отразить. 15 террористов ликвидированы, пятеро задержаны. Они сообщили, что все нападавшие состояли в запрещенной организации «Исламское государство*».

На территорию Таджикистана они проникли несколько дней назад — незаконно пересекли границу с Афганистаном. У боевиков было спецзадание — провести серию терактов для дестабилизации обстановки в стране.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры после ночного боя с боевиками.

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