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Кадры с места ночного боя на заставе на таджикско-узбекской границе — фото 18+

, 10:09 Фото 386

Пятнадцать членов вооруженной банды, атаковавшей погранзаставу «Ишкобод», были ликвидированы силовиками. Еще пятеро задержаны. Ведется расследование.

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Фото, видео: МВД Республики Таджикистан

МВД республики Таджикистан опубликовало кадры с места ночного боя на заставе «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе. На фото зафиксированы последствия ликвидации вооруженной банды, члены которой атаковали позиции пограничных войск. Место происшествия оцеплено. Около сожженных и изрешеченных пулями автомобилей на земле лежат тела бандитов, а также оружие.

Известно, что пятнадцать боевиков были убиты в ходе спецоперации, еще пятеро задержаны. В настоящий момент по факту нападения на погранзаставу следственные органы Таджикистана ведут расследование. В ночном бою погибли солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженная банда атаковала погранзаставу на таджико-узбекской границе.

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Вооруженная банда атаковала погранзаставу на таджико-узбекской границе
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