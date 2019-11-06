МВД республики Таджикистан опубликовало кадры с места ночного боя на заставе «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе. На фото зафиксированы последствия ликвидации вооруженной банды, члены которой атаковали позиции пограничных войск. Место происшествия оцеплено. Около сожженных и изрешеченных пулями автомобилей на земле лежат тела бандитов, а также оружие.

Известно, что пятнадцать боевиков были убиты в ходе спецоперации, еще пятеро задержаны. В настоящий момент по факту нападения на погранзаставу следственные органы Таджикистана ведут расследование. В ночном бою погибли солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженная банда атаковала погранзаставу на таджико-узбекской границе.