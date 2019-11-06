Фото подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

В распоряжении 5-tv.ru оказалась фотография 52-летнего Алихана Осканова, задержанного несколько часов назад по подозрению в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве, которое произошло 2 ноября.

Как сообщалось ранее, второй подозреваемый 45-летний Курейш Картоев объявлен в федеральный розыск. Предварительно он направился из столицы в направлении Хасавюрта.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания Осканова.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября вечером на юго-западе Москвы. На опубликованных ранее карах видно, что киллер подошел к стоящему на улице главе ЦПЭ Ингушетии и выстрелил практически в упор, а потом расстрелял выбежавшего из автомобиля брата Эльджаркиева. Оба погибли на месте.

В столице был введен план «Перехват», но задержать злоумышленников не удалось. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье — «Убийство двух и более лиц».