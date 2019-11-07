Неизвестный подорвал автомобиль под Киевом, один человек погиб

Один человек погиб в результате подрыва автомобиля под Киевом. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, которое ссылается на местные СМИ, неизвестный мужчина на мотоцикле подъехал к машине Mercedes-Benz и положил на крышу авто не установленный предмет — предположительно взрывное устройство. После он оперативно скрылся с места, а затем раздался хлопок.

В результате на месте скончался находившийся в машине человек. Сейчас его личность устанавливается. ЧП произошло на Житомирской трассе недалеко от въезда в Киев. По сведениям издания УНН, автомобиль принадлежит жительнице украинской столицы, однако кто находился в салоне — пока не сообщается. Сотрудники полиции объявили план-перехват по задержанию злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на танкере в Находке прогремел взрыв.