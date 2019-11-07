Спустя 39 лет: В российский кинопрокат вышел «Доктор сон»

Один из самых ожидаемых фильмов 2019-го «Доктор сон» вышел в российский кинопрокат. В списки бестселлеров триллер попал благодаря тому, что является продолжением фильма «Сияние» с Джеком Николсоном в главной роли, который вышел в 1980-м. Увы, Стэнли Кубрику было не суждено было снять сиквел легендарной экранизации романа Стивена Кинга. Работой над «Доктор сон» занялся Майк Флэнеган, снявший «Сомнию» и «Окулус».

Кадр из к/ф «Сияние», 1980 год. Kinopoisk.ru

«Доктор сон» рассказывает о жизни мальчика — ясновидящего Дэнни Торрансе. С момента событий в отеле «Оверлук» прошло 40 лет, Дэнни уже давно не мальчик, но травма, полученная от увиденного в детстве, оставила отпечаток на всю жизнь. Торранс ведет маргинальный образ жизни и выпивает. Все бы осталось неизменно, но неожиданно девочка со сверхспособностями устанавливает с ним контакт и просит о помощи. За «сияющими» детьми ведется охота группой «Истинного Узла».

Главную роль сыграл актер Юэн Макгрегор, известный по фильму «На игле». Также в картине появилась Ребекка Фергюссон и Александра Эссо, исполнившая роль матери Дэнни Вэнди.

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