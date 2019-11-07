Мальбэк и Сюзанна впервые стали родителями

Фанаты Мальбэка и Сюзанны поздравляют артистов с пополнением в семье. 25-летняя Сюзанна Варнина и ее 26-летний супруг Роман стали родителями. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Пол ребенка пока держится в секрете.

Instagram @siuzannavarnina

«Мама сегодня. Мама всегда», — так подписала пост Сюзанна Варнина.

Малыша уже поздравили с появлением на свет поклонники музыкального дуэта.

«Мои поздравления»;

«Очень красивая», — не скупились на комплименты подписчики.

К поздравлениям присоединилась российская актриса Дарья Чаруша. Девушка скромно оставила в комментариях романтичный смайлик.

Отношения Сюзанны и Романа нельзя назвать гладкими. Весной 2018-го певица со сцены сделала громкое заявление о разводе, потому что больше не может терпеть рукоприкладство мужа. Но несколько месяцев назад в YouTube-передаче «Пятница с Региной» Сюзанна призналась, что им с мужем удалось преодолеть кризис в отношениях и они ждут первенца. Однако пока пара решила жить раздельно. Так певица ограждает себя от лишних стрессов.

Слухи об интересном положении звезды появились еще весной. Официально Варнина подтвердила информацию в конце июня — тогда девушка начала публиковать в своем микроблоге снимки, на которых был виден ее заметно округлившийся живот.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Сюзанна решила больше не скрывать беременность.