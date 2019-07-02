«Раскусили пузико»: певица Сюзанна решила больше не скрывать беременность

Поклонники певицы Сюзанны давно строили догадки об интересном положении звезды. Однако только сейчас звезда шоу «Минута славы» и «Х-фактор» подтвердила свою беременность несмотря на то, что совсем недавно любители светской жизни активно обсуждали избиение звезды супругом.

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Instagram @siuzannavarnina

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram совместные снимки с мужем — солистом группы «Мальбэк». На фотографиях Сюзанна позирует в светлом платье — наряд, несмотря на свободный крой, уже не может скрыть деликатного положения 25-летней девушки. Кроме того, на фото певица нежно обнимает свой округлившийся животик.

«Спасибо тебе за поддержку и в жизни и на сцене, ты моя опора, мой близкий и одновременно родственник», — оставила артистка трогательное послание мужу.

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Поклонники с восторгом восприняли информацию о скором пополнении в семье любимой артистки и признались, что давно уже знали о ее беременности.

«Давно уже раскусили пузико!»;

«Узнала это еще по старым фото», — пишут фолловеры.

«Это не имеет значения», — ответила одному из подписчиков Сюзанна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в семье бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова родился третий ребенок.