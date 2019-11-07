Звезды «Дома-2» станут родителями во второй раз

Участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз. Об этом они лично завили на своих страницах в Instagram.

«Друзья, вот и пришло время рассказать вам… Мы долго думали, переживали, как же нам сказать об этом, так вот любовь творит чудеса. Я беременна! Мы с мужем ждем второго ребенка. Я рада, что вы сейчас об этом знаете, и мы благодарим каждого, кто счастлив вместе с нами», — призналась Ольга.

Instagram @dmitry_dmitrenko

Дмитрий присоединился к словам супруги и сделал откровенное признание.

«Правда я вообще представить даже не могу каково это, делить любовь на двоих деток» — написал Дмитрий.

Поклонники участников телестройки принялись поздравлять супругов с радостным известием.

«Поздравляю! Здоровья малышам и родителям!»;

«Любви хватит на всех деток)))) Здоровья вашим деткам и огромного счастья всей семье!!!»;

«Поздравляю от всего сердца. Легкой беременности и родов Вам», — написали фолловеры.

У пары уже есть дочь Василиса, которая появилась на свет в апреле 2018 года. Звезды «Дома-2» регулярно делятся снимками дочери в социальных сетях и рассказывают об ее успехах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезды «Дома-2» Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес официально развелись.