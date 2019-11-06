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  4. Звезды «Дома-2 Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес официально развелись

Звезды «Дома-2 Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес официально развелись

, 19:36 108

Участница шоу ушла с головой в новый роман с 28-летним бизнесменом Сергеем Михом. Она намекнула фанатам на то, что дело идет к свадьбе.

Фото: Instagram @litvinov_viktor_off

Участники реалити-шоу «Дом-2» Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес официально развелись. Бывший супруг звезды телестройки сообщил изданию Starhit о том, что забрал из ЗАГСа свидетельство о расторжении брака. Теперь знаменитости окончательно поставили в отношениях точку.

«Я официально одинокий и холостой мужчина. Сказать о том, что изменилось что-то после этого, я не могу, так как данная бумажка — формальность. Мы давно уже не вместе, поэтому, что с этим свидетельством, что без него, у нас разные дорожки», — поделился Литвинов.

Известие о том, что одна из красивейших пар «Дома-2» распалась, разочаровало ее поклонников. Многие стали винить в произошедшем Мусульбес, которая, еще будучи замужней, закрутила новый роман с 28-летним бизнесменом Сергеем Михом. Сейчас девушка путешествует по миру с новым кавалером, публикует с ним совместные снимки и признается в своих чувствах. Недавно звезда телестройки даже намекнула подписчикам на то, что обсуждала со своим возлюбленным грядущую свадьбу, однако сделать предложение своей избраннице Сергей еще не решился.

В свою очередь, Литвинов не торопится кардинально менять личную жизнь. Он отметил, что не будет целенаправленно искать вторую половинку, однако если на пути появится девушка, которая произведет на него впечатление, он сделает все, чтобы быть вместе с возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мусульбес возмутила фанатов новым фото с парнем. 

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