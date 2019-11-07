Видео загоревшейся на дороге BMW стоимостью более семи миллионов рублей

На въезде в Сочи сгорел автомобиль. Ликвидировать возгорание удалось без помощи пожарных. Владельцу охваченной огнем легковушки помогали очевидцы-водители.

Автомобиль марки BMW двигался в сторону города-курорта, в какой-то момент из-под его капота начал валить дым. Через несколько секунд переднюю часть машины охватило сильное пламя. Владельцем легковушки является местный бизнесмен 38-летний Ришат С.

5-tv.ru

Очевидцы происшествия поспешили на помощь хозяину загоревшегося авто. Несколько водителей пытались справиться с пламенем с помощью огнетушителей. Однако сбить огонь мужчинам не удавалось. Потушить пожар смог шофер автоцистерны с водой, по счастливой случайности оказавшийся неподалеку. Ему удалось ликвидировать возгорание до приезда пожарных.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал.

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