В Сочи в результате атаке безэкипажных катеров ВСУ пострадали восемь человек

Восемь человек получили ранения в результате атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что пятерых пострадавших доставили в больницы, а еще троим медицинская помощь была оказана непосредственно на месте.

В оперштабе также заявили, что атака вражеского катера частично повредила инфраструктуру пляжа, а также часть приморской набережной. Власти добавили, что на месте происшествия находятся оперативные и спецслужбы.

Об инциденте в оперативном штабе рассказали вечером 9 сентября — в результате на городской набережной вспыхнул пожар.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что город Новороссийск подвергся атаке украинских летательных аппаратов. Киевские боевики ударили не только по гражданским объектам, но и по храму святителя Спиридона Тримифунтского. Кровля и купол святыни получили серьезные повреждения.

До этого несколько районов Геленджика лишились света в результате атаки БПЛА противника на электроподстанцию.

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