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«Сбербанк» снижает ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройках

, 17:30 | Светлана Шевченко 48

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1%.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

«Сбербанк» снижает ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройках. Речь идет о клиентах, участвующих в программе субсидирования с застройщиками. Новые условия начинают действовать с 8 ноября.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе банка, для кредитов сроком до семи лет скидка увеличится на 0,2 процентных пункта и составит 2,2 процентных пункта, для кредитов сроком от 12 до 30 лет размер скидки будет составлять один процентный пункт.

В Сбербанке отметили, что минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1%.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, первый зампредседателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин заявлял о возможном снижении ставок по ипотеке до конца 2019 года при условии снижения ключевой ставки Центробанка и замедления инфляции.

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