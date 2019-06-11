Сбербанк заявил о возможном снижении ставок по ипотеке

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о возможном снижении ставок по ипотеке во втором полугодии 2019 года. По его словам, этот процесс зависит от снижения ключевой ставки Банка России и замедления инфляции, которые ожидаются во второй половине текущего года.

«Мы должны понимать, что снижение ставок возможно при соблюдении двух условий: снижения ключевой ставки и снижения инфляции, при соблюдении которых ставки могут пойти вниз» , — цитируют Ведяхина РИА Новости.

Он также добавил, что снижение ставки ожидается как по кредитам, так и по депозитам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Сбербанк и ВТБ распространили информацию о повышении ставок по ипотечному кредитованию с начала 2019 года.