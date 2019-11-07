Видео: у депутата партии Меркель случился приступ во время выступления

На совещании в Бундестаге у депутата от немецкой партии «Христианско-демократический союз» Маттиаса Хауэра во время выступления за трибуной случился приступ. Видео с парламентарием, почувствовавшим себя плохо, разлетелось по сети.

Маттиас Хауэр перед приступом говорил об использовании средств бюджета. В какой-то момент политик начал нервно перебирать пальцами, сконфуженно улыбаться, испытывать проблемы с речью, а потом окончательно замолк и обмяк. Коллеги, почувствовавшие неладное, бросились на помощь парламентарию. Очевидцы уложили мужчину на пол и оказали ему первую медицинскую помощь еще до приезда скорой. Из зала совещаний его вынесли на носилках, пишет Focus Online.

В настоящий момент депутат госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Из-за внезапного ухудшения здоровья Маттиаса Хауэра, совещание парламентариев на некоторое время приостановили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Бундестаге потребовали отправить Меркель на медосмотр из-за приступов дрожи.