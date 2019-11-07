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  4. Джеймса Дина «воскресят» для главной роли через 65 лет после смерти

Джеймса Дина «воскресят» для главной роли через 65 лет после смерти

, 18:55 | Игорь Рязов Видео 16

Образ артиста создадут с помощью компьютерной графики. Он сыграет вторую по важности роль в новом фильме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net, YouTube / Movieclips

Актер Джеймс Дин, умерший в 1955 году, появится в новом фильме «В поисках Джека». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Права на использование образа актера его родственники продали студии Magic City Films. «Воскрешением» займутся компании Image Engine и MOI Worldwide. Для этого они используют фотографии и видео, на которых запечатлен Джеймс Дин. Озвучивать его будет другой человек. Создатели обещают представить «реалистичную версию Джеймса Дина».

В новой картине актер исполнит вторую по важности роль. Режиссерами выступят основатели Magic City Films Антон Эрнст и Тати Голых. Эрнст пояснил всю затею тем, что в прошлом Дин был «одной из самых грандиозных кинозвезд». Новая картина с его участием должна выйти в прокат в 2020 году — через 65 лет после смерти артиста.

Фильм «В поисках Джека» будет посвящен событиям, произошедшим в конце войны во Вьетнаме. Лента расскажет историю более 10 тысяч военных собак, которых бросили на произвол судьбы. Основой для картины послужит одноименный роман Гарета Крокера.

Джеймс Дин погиб в возрасте 24 лет — он попал в автокатастрофу. В его фильмографии меньше десятка ролей, но некоторые из них были очень значимыми. Артиста номинировали на «Оскар» за фильмы «К востоку от рая» и «Гигант».

Ранее 5-tv.ru сообщал о применении других современных технологий в кино. Так, в фильме «Гемини» клонировали Уилла Смита.

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