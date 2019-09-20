Фильм о людских клонах «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор уже на предпоказе

Новая кинокартина «Гемини» (Gemini Man) именитого тайваньского режиссера Энга Ли произвела фурор уже на предпремьерных показах. Главную роль сыграл «оскароносный» Уилл Смит, но не только это уже заранее прославило этот фильм.

Счастливчики, посмотревшие киноленту, сошлись во мнении, что это — «технологический шедевр», пишет издание digitalspy.com.

Дело в том, что сюжет повествует о недалеком будущем, когда люди научились клонировать самих себя. Соответственно, Уилл Смит предстает сразу в двух ипостасях: в настоящем времени и прошлом, когда он был моложе. Так вот молодой герой полностью смоделирован на компьютере, а сам актер «послужил» лишь в качестве манекена.

Но и это не главное в технологиях, примененных в «Гемини». Фильм снят на рекордной скорости — 120 кадров в секунду в формате 3D с разрешением 4К. Все это позволило украсить его удивительными спецэффектами и создать ощущение реальности происходящего.

Gemini переводится с английского языка как знак зодиака Близнецы.

В российский прокат фильм выйдет 10 октября.

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