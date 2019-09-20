  1. Пятый канал
  4. Фильм о людских клонах «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор уже на предпоказе

Фильм о людских клонах «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор уже на предпоказе

, 2:47 Видео 11

Невероятные спецэффекты создают ощущение реальности происходящего.

Фото: ТАСС/ Famous

Новая кинокартина «Гемини» (Gemini Man) именитого тайваньского режиссера Энга Ли произвела фурор уже на предпремьерных показах. Главную роль сыграл «оскароносный» Уилл Смит, но не только это уже заранее прославило этот фильм.

Счастливчики, посмотревшие киноленту, сошлись во мнении, что это — «технологический шедевр», пишет издание digitalspy.com.

Дело в том, что сюжет повествует о недалеком будущем, когда люди научились клонировать самих себя. Соответственно, Уилл Смит предстает сразу в двух ипостасях: в настоящем времени и прошлом, когда он был моложе. Так вот молодой герой полностью смоделирован на компьютере, а сам актер «послужил» лишь в качестве манекена.

Но и это не главное в технологиях, примененных в «Гемини». Фильм снят на рекордной скорости — 120 кадров в секунду в формате 3D с разрешением 4К. Все это позволило украсить его удивительными спецэффектами и создать ощущение реальности происходящего.

Gemini переводится с английского языка как знак зодиака Близнецы.

В российский прокат фильм выйдет 10 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ожидаемых фильмах осени-2019.

Читайте также

+5° Днём +10°
Ночью +3°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

2:47
Фильм о людских клонах «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор уже на предпоказе
2:24
Картины Айвазовского и Рериха изъяты при обыске у учредителя «Мурманского пароходства»
1:58
«Шикарная!»Ляйсан Утяшева рассказала о разумном эгоизме
1:33
Автомобиль предполагаемого сутенера сбил полицейского в Подмосковье
1:16
Путин посетил технопарк «Академия Калашников» в Ижевске
0:49
«Люблю вас!» Павел Деревянко истосковался по супруге и детям

Сейчас читают

Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?
«Как вам?»: бывшая девушка Тимати одной деталью кардинально изменила образ
Фото: Рита Дакота призналась, что ходит на пляж в нижнем белье

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев