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Стартует продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

, 18:42 | Ниса Мурзанаева 51

Первые пассажирские составы отправятся на полуостров в конце декабря.

Фото: most.life, Известия / Алексей Агарышев, Констанин Кокошкин

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявила о старте продаж билетов в Крым 8 ноября. Первые пассажирские поезда на полуостров отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в конце декабря.

С материковой части России в Крым можно будет попасть по двум железнодорожным маршрутам. С 24 декабря со столичного Казанского вокзала в Симферополь будут ходить двухэтажные составы. А с 23 декабря поезда с одноэтажными плацкартными и купейными вагонами будут курсировать с Московского вокзала Северной столицы до Симферополя.

По предварительной информации, из Москвы поезда будут добираться до Крыма за 33 часа. Из Санкт-Петербурга — за 43,5 часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грузовые поезда поедут в Крым позже из-за уникального древнего города.

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