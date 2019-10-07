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Грузовые поезда поедут в Крым позже из-за уникального древнего города

, 22:38 Видео 50

Минтранс РФ уточнил сроки запуска пассажирских и грузовых составов по Крымскому мосту.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Леваненков

Уникальная археологическая находка стала причиной изменения маршрута железнодорожной трассы, которая пройдет по Крымскому мосту. Об этом пишет ФАН со ссылкой на сообщение Министерства транспорта РФ.

Грузовые составы пустят через переправу в июне 2020 года, а движение пассажирских поездов начнется уже в декабре 2019 года. В это же время будут открыты подходы к мосту. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове.

Ранее археологи обнаружили античное торговое поселение, возведенное в IV веке до нашей эры. После экспертизы было решено сохранить находку и перенести участок дороги на 140 метров южнее.

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. Открытие автомобильной части переправы планировалось на конец прошлого года, однако все работы были выполнены досрочно. Движение автотранспорта 15 мая открыл российский президент Владимир Путин, проехав по мосту за рулем КАМАЗа.

Как передавал 5-tv.ru, в конце сентября по железнодорожной части Крымского моста в тестовом режиме уже проехал тепловоз.

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