Видео: В Кишиневе вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза

В Кишиневе вандалы осквернили памятник воинам Красной Армии. В мемориальном комплексе «Вечность» разбита именная плита Героя Советского Союза Георгия Черниенко, кстати, уроженца Молдавии.

В Русском историко-патриотическом клубе уже бьют тревогу. За короткое время это второй случай вандализма. В организации вину за инцидент возложили на власти страны, напомнив, что молдавское МВД полгода назад ликвидировало пост карабинеров, которые охраняли памятник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что памятник на братской могиле советских солдат без предупреждения снесли в Эстонии.