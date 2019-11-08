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  4. Видео: В Кишиневе вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза

Видео: В Кишиневе вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза

, 9:09 Эфирная новость 40

Неизвестные разбили именную плиту из красного гранита, установленную на могиле уроженцу Молдавии майору Георгию Черниенко в мемориальном комплексе «Вечность».

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Фото, видео: User:Zserghei / wikipedia.org, 5-tv.ru

В Кишиневе вандалы осквернили памятник воинам Красной Армии. В мемориальном комплексе «Вечность» разбита именная плита Героя Советского Союза Георгия Черниенко, кстати, уроженца Молдавии.

В Русском историко-патриотическом клубе уже бьют тревогу. За короткое время это второй случай вандализма. В организации вину за инцидент возложили на власти страны, напомнив, что молдавское МВД полгода назад ликвидировало пост карабинеров, которые охраняли памятник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что памятник на братской могиле советских солдат без предупреждения снесли в Эстонии.

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