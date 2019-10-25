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  4. Памятник на братской могиле советских солдат без предупреждения снесли в Эстонии

Памятник на братской могиле советских солдат без предупреждения снесли в Эстонии

, 8:52 Эфирная новость 38

Местной школе понадобилось пространство для строительства стадиона.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Catherine Leblanc / Godongr; 5-tv.ru

В Эстонии вместо благодарности советским воинам-освободителям тяжелая техника сравняла с землей памятник на братской могиле красноармейцев в поселке Таэбла.

По словам властей, местной гимназии нужен стадион, а монумент на захоронении никакой ценности не представляет. При этом никакого уведомления о его переносе не было.

Тем временем наше диппредставительство в Чехии осудило акты вандализма в городах Брно и Острава. Там неизвестные облили краской памятники советским солдатам. Местные власти пообещали привести мемориалы в порядок в кратчайшие сроки и найти вандалов.

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