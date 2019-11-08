Идея Минстроя ремонтировать дома за счет жильцов не нашла поддержки в Госдуме

В Госдуме не поддержали идею Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет самих жителей. С такой инициативой Министерство выступило накануне, и эта новость вызвала недовольство среди россиян.

По последним данным Счетной палаты — в домах, остро нуждающихся в капремонте — сегодня проживают около 100 миллионов человек. И зачастую восстанавливать в аварийных многоэтажках просто нечего.

Фотоальбомы жильцов старого ростовского дома все в трещинах. Эти снимки больше для чиновников. Итак, весь город видит. И проржавевшие балконы, и покосившиеся каменные наличники. За капитальный ремонт обитатели древнего доходного дома платят исправно. Но единственное, что пока предлагают им чиновники — поменять проводку. И это — лишь один дом. Из 737 тысяч подобных.

Тогда почему их не спешат сносить? Выяснял Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что депутат Дмитрий Ионин назвал тактику Минстроя «бессмысленной тратой федеральных денег».